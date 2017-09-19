Все операторы отправили в ФАС предложения по отмене роуминга

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, все крупные российские операторы разработали предложения по отмене внутрисетевого роуминга.

В связи с этим Федеральная антимонопольная служба не видит возможности продления для операторов "большой четверки" дедлайна по отмене роуминга, сообщает РИА Новости.

"Все операторы сконцентрировано движутся в нужном направлении", - добавил замглавы ФАС.

Он напомнил, что все сотовые операторы должны отменить роуминг до 15 декабря.

Изначально отменить роуминг компании должны были в августе. Но "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС, "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) не предприняли никаких попыток изменить тарифы. Тогда представители ФАС потребовали устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России до декабря, иначе будут приняты самые жёсткие меры.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев обещал, что роуминг будет полностью отменён уже в 2018 году.