Кому чаще всего задерживают зарплату

По информации пресс-службы Росстата, общая задолженность по зарплатам в России достигла 3,354 млрд руб. За месяц сумма долга снизилась на 101 млн руб. Специалисты уточняют, что сведения переданы организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Чаще всего (в 99,3%) долги по зарплате возникают из-за отсутствия у работодателей собственных средств. И только 24 млн руб. из общей суммы долга образовались из-за несвоевременного получения средств из бюджетов.

По данным на 1 сентября вовремя не получили зарплаты 61 тыс. человек. Большинство из них (40%) - это работники обрабатывающих производств, на втором месте – строительство (22%), передаёт газета Известия.

Ранее мы рассказали, что в Кузбассе задолженность по заработной плате тоже снижается - с 220,6 млн руб. до 212 млн руб.(по данным на 1 сентября).