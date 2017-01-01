Дом в центре Новокузнецка отремонтировали после публикации на novokuznetsk.su

На прошлой неделе мы рассказали о трещине, которая образовалась на фасаде жилого дома №51 на проспекте Металлургов. Местные жители опасались, что дом может развалиться в любой момент.

Как разъяснили представители управляющей компании «Инком-С», трещина (точнее температурный шов) не представляет никакой опасности для целостности здания. Они пообещали заделать её в ближайшие дни.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что все работы выполнены в полном объёме:

«14 сентября специалистами комитета ЖКХ, МБУ «Дирекция ЖКХ», УК «Инком-С» проведено комиссионное обследование фасада многоквартирного жилого дома по пр. Металлургов,51. В результате обследования было выявлено: со стороны двора, между 2 и 3 подъездом трещина на фасаде по температурному шву. По результатам обследования было дано поручение управляющей компании «Инком-С» произвести ремонтно-восстановительные работы температурного шва. В настоящее время работы управляющей компанией выполнены в полном объеме», - рассказали в ведомстве.

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По словам жителей этого дома, работники заделали шов на фасаде здания, но на крыше трещина так и осталась.