Мобильные операторы начнут внимательнее следить за перемещением россиян

Российские мобильные операторы постепенно повышают точность определения геолокации мобильных устройств в своей сети. Для этих целей «Вымпелком» ищет поставщика, который организует более точную передачу данных.
Сейчас мобильный оператор получает информацию в полуавтоматическом режиме, используя данные о средней нагрузке на базовую станцию, соотнося их с плотностью населения и проникновением смартфонов в каждом регионе.
Новый поставщик получает геокоординаты и скорость смартфона с точностью до 100 м и килобайта в секунду, передаёт газета Ведомости.
Похожую систему внедряет и компания МТС, а «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) для этих целей уже использует приложение «Компаньон».
Ранее мы сообщили, что крупные компании сотовой связи уже подготовили предложения об отмене роуминга внутри страны.
novokuznetsk.su
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