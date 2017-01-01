Мобильные операторы начнут внимательнее следить за перемещением россиян

Российские мобильные операторы постепенно повышают точность определения геолокации мобильных устройств в своей сети. Для этих целей «Вымпелком» ищет поставщика, который организует более точную передачу данных.

Сейчас мобильный оператор получает информацию в полуавтоматическом режиме, используя данные о средней нагрузке на базовую станцию, соотнося их с плотностью населения и проникновением смартфонов в каждом регионе.

Новый поставщик получает геокоординаты и скорость смартфона с точностью до 100 м и килобайта в секунду, передаёт газета Ведомости.

Похожую систему внедряет и компания МТС, а «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) для этих целей уже использует приложение «Компаньон».

Ранее мы сообщили, что крупные компании сотовой связи уже подготовили предложения об отмене роуминга внутри страны.