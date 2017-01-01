Администрация Новокузнецка получит тепло позже всех

14 сентября в Новокузнецке стартовал отопительный сезон, но до сих пор тепло дали ещё не всем горожанам.

В адрес редакции приходит большое число жалоб от горожан. Например, инвалид первой группы Анна рассказала, что управляющая компания не может дать ей точный ответ, когда появится тепло в её квартире по Тольятти, 29. Тепло отсутствует из-за повреждениях на сетях.

Раньше этот участок внутриквартальной сети принадлежал ССК, но в августе этого года МТСК взяла в аренду сети "Сибирской сбытовой компании" в контуре Кузнецкой ТЭЦ. Как рассказал руководитель МТСК Антон Баев, эти теплосети были в ужасном состоянии.

"Сети были в ужасном состоянии, но мы к этому были готовы. Мы знали, на что идём, когда брали сети в аренду. Повреждений очень много, но мы работаем круглосуточно", - рассказал Антон Баев.

Он также сообщил, что ремонтная бригада устранит повреждение, из-за которого мёрзнут жители дома по Тольятти, 29 в течение ближайших дней.

"Мы планируем завершить работы на сетях и подключить жилфонд до воскресения, 25 сентября", - сказал Антон Баев.

Он также отметил, что помимо жилфонда без тепла остаются и некоторые организации, в их числе и администрация города, которая тепло получит в последнюю очередь.