В Новокузнецке на 10% вырастет плата за детский сад

С 1 октября в Новокузнецке вновь вырастет стоимость присмотра и ухода за детьми в детских садах. Повышение составит 222 рубля или 10%.

Как пишет ВашГород.ру со ссылкой на председателя комитета образования и науки администрации Юлию Соловьёву, детские сады предоставляют два вида услуг: общедоступное дошкольное образование и уход и присмотр за детьми.

И если дошкольное образование в России бесплатно, то за уход и присмотр (питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня) родителям приходится платить.

В последний раз стоимость посещения детсада в Новокузнецке увеличивалась в феврале этого года. Тогда цену подняли до 2220 рублей в месяц. С 1 октября практически во всех садиках стоимость посещения вырастет до 2442 рубля.

О том, кто может не платить за детский сад в Новокузнецке, novokuznetsk.su сообщал ранее.