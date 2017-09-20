Мошенники придумали новый способ кражи денег

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на интернет-сайтах.

Под видом покупателей, мошенники узнают CVV-код, который находится на обратной стороне пластиковой карточки. После этого все деньги со счетов исчезают. О новой мошеннической схеме рассказали специалисты компании Zecurion (специализируется на вопросах кибербезопасности), сообщает газета Известия.

«Злоумышленники ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета», - уточнил глава компании Владимир Ульянов.

Таким образом мошенники уже сумели украсть около 200 млн рублей. Эксперты отмечают, что этот способ основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей.