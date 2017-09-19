Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в ведомстве чётко следят за чистотой речи сотрудников и штрафуют за каждое нецензурное слово.

"Мы добровольно вносим обговоренный между нами штраф в специальную кассу – за каждое нецензурное слово по рублю. Поэтому последнее время количество мата в нашем сообществе уменьшилось", — сообщил он.

Глава Роскомнадзора отметил, что денег в кассе скопилось немного, но всё они пойдут на благотворительность.

По закону СМИ штрафуют за мат, но на многие ресурсы в интернете, в том числе сервисы и блоги, этот запрет не распространяется. Поэтому Александр Жаров предложил и пользователям сети отказаться от мата, сообщает РИА Новости.