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Новость от 20 Сентября 2017

Сотрудников Роскомнадзора штрафуют за мат

 По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в ведомстве чётко следят за чистотой речи сотрудников и штрафуют за каждое нецензурное слово.

"Мы добровольно вносим обговоренный между нами штраф в специальную кассу – за каждое нецензурное слово по рублю. Поэтому последнее время количество мата в нашем сообществе уменьшилось", — сообщил он.

Глава Роскомнадзора отметил, что денег в кассе скопилось немного, но всё они пойдут на благотворительность.

По закону СМИ штрафуют за мат, но на многие ресурсы в интернете, в том числе сервисы и блоги, этот запрет не распространяется. Поэтому Александр Жаров предложил и пользователям сети отказаться от мата, сообщает РИА Новости.

novokuznetsk.su

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