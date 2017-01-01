На что обращать внимание в салонах красоты — рассказывает специалист

Если судить по названию, то в магазинах «Медтехника» есть всё, что нужно для оснащения любого медицинского учреждения. Это действительно так.

Но новокузнецкая «Медтехника» предлагает целые группы разнообразных товаров, которые можно легко и эффективно использовать не только в сферах, напрямую связанных с медициной. Мы уже писали о медтехнике, которая решает множество важных вопросов в домашних условиях.Сегодня речь пойдёт о том, как «Медтехника» может помочь нашему малому бизнесу — косметологам, массажистам, работникам гостиничной сферы.

На вопросы отвечает Лариса Покоса — управляющий розничными магазинами «Медтехника»:

— Лариса Аркадьевна, какая медтехника предназначена для салонов красоты?

— Современному косметологу, разумеется, нужны хорошие качественные аппараты. В наших магазинах большой выбор требуемой техники. Например, надёжные и безопасные классические косметологические аппараты — ультразвуковой скрабер, дарсонваль, гальваника, ионофорез, брашинг и т. д. Эффективно, безболезненно и комфортно для клиентов можно проводить необходимые процедуры с помощью модернизированных косметологических аппаратов — это микродермобразия, безигольная мезотерапия, микротоковая терапия, электропорация, миостимуляция, прессотерапия и другие. А есть возможность заказать инновационные приборы, работа которых построена на основе последних научных достижений в области косметологии. Они позволяют проводить процедуры при помощи таких абсолютно новых технологий, как радиочастотная терапия, диодная лазерная эпиляция, газожидкостный лифтинг, кавитация, криолипоксация, карбокситерапия, фотодинамическая терапия, шлифовка фракционными лазерами, фотоэпиляция и другие.

— Как определиться, какие из них лучше выбрать?

— Обычно выбор необходимых косметологических аппаратов зависит от стадии развития и целей предприятия бьюти-индустрии. Если салон красоты только открывается, то для начала нужны классические аппараты для проведения базовых услуг. Если базовые аппараты уже есть, то модернизированные приборы помогут усовершенствовать работу, создать косметологические программы для клиентов и получить конкурентное преимущество. Если же вашей целью является повышение статуса салона, то этот вопрос решат инновационные аппараты.

— Но ведь салон красоты — это не только косметологические аппараты?

— Совершенно верно. В магазинах «Медтехника» есть всё для комфортной работы косметологов, начиная от косметологического кресла и заканчивая специальными столиками и тележками. Чтобы клиентам было уютно и удобно, понадобятся термопледы, диваны, вешалки для одежды. Естественно, специалисту потребуются стерилизатор для инструментов, лампа-лупа и многое другое. Например, вапоризатор — «отпариватель», размягчающий омертвевшие клетки кожи. Кроме того, очень важно подобрать стул, сидя на котором, вы не будете уставать и напрягать спину. И, конечно же, в любом месте с большой проходимостью людей нужен рециркулятор, облучатель или кварцевая лампа, обеззараживающие помещение. А создать комфортный климат поможет увлажнитель. Эти приборы необходимы и в салоне красоты, и в массажном кабинете.

— А что ещё нужно для массажного кабинета?

— В первую очередь, разумеется, хороший массажный стол — ведь эффективность массажа, как, кстати, и большинства косметологических процедур, во многом зависит от комфорта клиента. Массажный стол должен чётко фиксировать позвоночник человека и обеспечивать нужный уровень сопротивления надавливанию. При этом у клиента должна быть возможность принять удобную позу, воспользовавшись подголовниками и полочками для рук, а также расслабить абсолютно все мышцы и не переживать о безопасности. Благодаря этому массаж окажет на организм исключительно положительное воздействие.

— Какой массажный стол выбирать?

— Прежде всего, безопасный для клиента — прочный и с изолированными выступами и углами. Естественно, надёжный. И желательно многофункциональный и современный. Стараясь идти в ногу со временем, производители регулярно поставляют на рынок все более совершенные новинки. Они выдерживают большую динамическую нагрузку и разрабатываются с учётом строения скелета, расположения мышечных групп и других особенностей организма. Что касается конструкции, то есть различные модели — стационарные или портативные, которые складываются в компактный чемодан — с таким столом можно приехать к клиенту домой. Есть конструкции, в которых регулировка по высоте и смена положения проводится с помощью электропривода.

— Массажный стол и руки — вот и всё, что требуется массажисту?

— Это, конечно, главное, но не всё. Нужны валики, нужен стул для качественной проработки зоны шеи и плеч. А кроме этого — вешалка, ширма, диван, столик и т. д. И, конечно же, рециркулятор. А также другие необходимые медицинские изделия — например, вакуумные банки для борьбы с целлюлитом и локальными жировыми отложениями в проблемных зонах.

— А какие у вас есть товары для гостиничного бизнеса — вроде бы далёкого от медицины?

— Всё, что нужно для уборки и дезинфекции — от специальных средств до специальных тележек. Любые средства гигиены, шампуни, кондиционеры, мыло в ванные комнаты. Полотенца и тапочки. И многое другое.

— Назовите самый неожиданный заказ, который вы выполнили?

— В магазинах «Медтехника» можно найти и заказать любые товары для самых разных сфер деятельности. С нами действительно очень удобно работать и поэтому большинство наших покупателей обращаются к нам снова и снова. И не только за товарами для бизнеса, но и для повседневной жизни и отдыха. Например, по просьбе постоянного клиента мы привозили лодочный мотор. Стараемся никогда не отказывать, выполнять все заявки.

Мы всегда радуем своих покупателей различными акциями — за ними можно следить по бегущей строке на нашем магазине или узнать по телефону. Кстати, с 16 по 30 сентября у нас скидка 20% на облучатели, солевые лампы и ингаляторы. А с 16 по 20 октября все покупатели, которые приобрели какой-либо товар, получат разнообразные подарки.

На нашем сайте medteh-shop.ru можно заказать любую продукцию, а также по электронной почте компании zakaz@medshop42.ru или по телефону 73−90−63.

Если у вас остались вопросы, я постараюсь на них ответить!

Ждём вас по адресам: Новокузнецк, ул. Строителей, 53, т. 73−90−63 ул. Бардина, 32, т 200−093 г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 33Б, т 62−02−50 г. Междуреченск, ул. Строителей, 9, т 5−41−00 e.mail: zakaz@medshop42.ru