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Новость от 20 Сентября 2017

Реальные доходы россиян продолжают падать

Экономисты продолжают фиксировать падение реальных доходов россиян. В августе снижение было на уровне 0,3%. Но Росстат отмечает, что на этом фоне растут реальные зарплаты, передаёт газета Коммерсант.

Если за восемь месяцев 2017-ого доходы упали на 1,2%, то реальные заработные платы за год выросли на 3,7% (снизившись за август на 1%), достигнув 38,040 тыс. руб.

В Минэкономразвития ожидают, что падение доходов прекратится уже в 2017 году.

Ранее мы сообщили, что кузбассовцы стали богаче – средняя зарплата выросла до 31 963 руб.

novokuznetsk.su

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