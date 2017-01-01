Пакетом услуг Сбербанка «Лёгкий старт» воспользовались более 120 клиентов в Кузбассе

Новый пакет услуг для малого бизнеса «Лёгкий старт», запущенный Сбербанком в сентябре 2017 года, набирает популярность среди клиентов малого бизнеса Кемеровской области: с момента запуска им уже воспользовалось более 120 клиентов Кузбасса, в целом по Сибирскому банку Сбербанка – более тысячи.

«Лёгкий старт» — пакет услуг без абонентской платы. Кроме того, он предполагает бесплатное открытие счёта. Осуществление переводов на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей, будет проводиться без взимания комиссий. Бесплатными также будут до трех внешних платежей в месяц - на счета в других банках (без учета налоговых платежей, комиссии с которых не взимаются). Эти условия не являются временными и распространяются на неограниченный по времени срок. Кроме того, клиенты, подключившие «Легкий старт», смогут в течение года бесплатно пользоваться бизнес-картой Сбербанка.

Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не будут нести никаких затрат на доступ к ключевым сервисам банка для малого бизнеса.

«Наши клиенты уже по достоинству оценивают это комплексное предложение, - отмечает заместитель управляющего Кемеровским отделением №8615 ПАО Сбербанк Антон Милютин. - Мы понимаем, как непросто делать первые шаги в бизнесе, как важен грамотный подход, в том числе, грамотный финансово. Безусловно, продукт «Легкий старт» поможет небольшим компаниям и начинающим предпринимателям реализовать свои идеи».

Более подробная информация о пакете услуг «Лёгкий старт» — на сайте банка.