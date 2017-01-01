В России доля импорта в магазинах снизилась до минимума

В России по итогам второго квартала 2017-ого доля импортных потребительских товаров в магазинах достигла 33%, продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. Это рекордно низкая доля импорта с 2005 года, сообщает Росстат.

Причём снижение доли импортных товаров было замечено ещё в начале этого года. По словам специалистов Минпромторга, такая ситуация сложилась благодаря разумным действиям международных корпораций.

«Они инвестируют в производства на территории России. Поэтому товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Такой способ производства выгоден и производителям, и государству», — заявили газете Известия в ведомстве.

К примеру, сейчас отечественные производители обеспечили страну овощами на 92%, а к 2020 году планируется полностью закрыть внутренние потребности.

Ранее Аман Тулеев заявил, что кузбассовцы должны самостоятельно обеспечивать себя качественными и экологически чистыми продуктами, а «не суррогатами и не пластиковой едой».