Кудрин предлагает дать Новокузнецку много денег и полномочий

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил поднять экономику страны за счёт развития 20 крупнейших городов России. Новокузнецк в их числе.

20 крупнейших городов России могут получить дополнительные полномочия и деньги. В будущем конкурировать будут не страны, а города, поэтому, считают специалисты Центра, необходимо уже сегодня делать ставку на развитие крупных городов, пишет "Росбалт".

К двум городам-лидерам могут присоединиться ещё 20, но для этого необходимо дополнительное финансирование. Сегодня Москва и Санкт-Петербург производят 27% ВВП страны.

Кудрин уверен: России тоже нужно развивать крупные города, которые смогут поучаствовать в мировой гонке. Если не брать в расчёт Москву и Петербург, их 20: Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Пермь, Уфа, Ростов, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Воронеж, Челябинск, Омск, Новокузнецк, Саратов, Волгоград, Калининград, Сочи.

Центр стратегических разработок предлагает дать этим городам дополнительные деньги и полномочия.

«Это направление должно войти в число шести важнейших структурных реформ страны», — считает Кудрин.

Но дифференцировать полномочия — идея непростая. По словам главы ЦСР, частично в крупные центры перетекут трудовые и финансовые ресурсы, и малые города будут деградировать . В первую очередь, моногорода, где и сейчас вложения не соответствуют отдаче.

«Но если мы вырастим несколько глобальных центров, если они смогут создать новый продукт, мы подтянем ресурсы из мировой экономики. В результате вокруг этих центров будут формироваться крупные агломерации, а новые возможности распространятся и на другие территории», — уверен Кудрин.

По его словам, России нужна отдельная госпрограмма с конкурсами и грантами.

«Начать можно с эксперимента, а потом двинуться дальше», — добавил он.

Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева согласилась: только развитие крупных городов может дать ресурс для развития мелких. Сейчас взять его попросту неоткуда.

По словам Косаревой, российские города-миллионники сегодня не в полной мере расходуют свой потенциал.

«В Китае 74% ВВП создают 43% жителей крупных городов. В России разница между ВВП и количеством жителей мегаполисов — всего 3%. В основном — за счет Москвы», — заметила глава фонда.

Суть реформы, которую предлагают Центр стратегических разработок и фонд «Институт экономики города», сводится к трем пунктам: создать в крупных городах хорошие условия для жизни, повысить межрегиональную и межгородскую мобильность, дать дополнительные полномочия и источники доходов.

Первым делом, по словам Косаревой, нужно внести поправки в 131-ФЗ и вернуть городам полномочия, которые отобрали субъекты: в градостроительной, жилищной и других сферах.

Передать им налог на имущество организаций, чтобы они были напрямую заинтересованы в развитии и росте налоговой базы. По словам Косаревой, речь идет о сумме в 315 млрд рублей в год.

«Совокупные доходы городов в этом случае увеличатся на 17%, в то время как бюджеты субъектов, которые сейчас собирают эти деньги, сократятся только на 4%», — заметила она.

Самым расходным полномочием будет создание необходимой инфраструктуры.

«Предполагаются и частные инвестиции, но бюджет должен занять здесь ведущую роль», — считает глава фонда. По ее словам, деньги из федерального бюджета должны поступать городам напрямую, минуя региональный уровень.

Первым делом правительству следует изменить действующее законодательство, полагает президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления Эмиль Маркварт

«Сильный город — сильное местное самоуправление. В этом смысле 131-ФЗ поставил всей стране серьезную подножку. Размываются границы городов, уничтожается поселенческое самоуправление, прямые выборы глав муниципальных образований становятся экзотикой — их проводят только 27% муниципалитетов, субъекты могут забирать себе любые полномочия местного самоуправления без каких-либо оговорок, что это касается только малых и слабых. Без изменения этого закона развитие городов в России маловероятно», — уверен Маркварт.

«Закон „О местном самоуправлении“ серьезно затормозил развитие», — согласился замглавы администрации Екатеринбурга Андрей Крюков. По его словам, с принятием документа правительству Екатеринбурга пришлось отдать полномочия по земле и рекламе на уровень субъекта. В результате, город потерял порядка 1 млрд рублей. При этом областные чиновники, по словам Крюкова, так и не смогли перенять полномочия и собрать эти деньги, а строительный бизнес замер в ожидании, не понимая, что будет дальше.

С налогом на имущество организаций тоже нужно быть осторожнее, считает замглавы Минэкономразвития Перми Павел Носков.

«В субъектах налоговая база распределяется неравномерно. Может так сложиться, что обеспеченные муниципалитеты станут еще богаче, а остальные потеряют последний стимул к развитию», — заметил он.

Кроме того, по словам чиновника, чаще всего муниципальные бюджеты дефицитные. Весь дополнительный доход, который они получают, нивелируется при очередном перераспределении государственных субсидий. Таким образом, зарабатывать им просто не интересно. «Мы проанализировали 21 проект в Пермском крае. Из 100% налогов в муниципалитет попадает лишь 9%», — проиллюстрировал чиновник.

По его словам, вместо налога на имущество организаций разумнее было бы возвращать муниципалитетам часть поступлений в региональный бюджет от новых инвестпроектов.

«Экономический рост на три четверти зависит от крупных городов. И все же на одну четверть — от развития малых городов и их специализации. Об этом тоже не стоит забывать», — заметил президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники