В России хотят изменить правила выдачи водительских прав

Представители Союза Автошкол обратились к главе ГИБДД с предложением изменить правила выдачи прав. Они считают, что всех водителей нужно разделить на профессионалов и любителей. К первым стоит применять жёсткие требования, а последних нужно освободить от лишней нагрузки.

К профессионалам предлагают отнести водителей, которые планируют заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, уточняет газета Известия.

«Любителей не надо перегружать знаниями, которыми они потом даже не воспользуются, а вот к профессионалам нужно подходить внимательнее и готовить получше», - считает председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.

По его мнению, для любителей можно снизить учебную нагрузку на 30%, а за профессионалами нужен особый контроль.

Александр Ачкасов предлагает внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль.