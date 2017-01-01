Мы готовы лучше работать: "Почте России" нужна помощь государства

"Почта России" заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой, признался глава госкомпании Николай Подгузов. Он отметил, что диалог с правительством уже ведётся.

"Нам нужна помощь от государства, и если она будет, мы будем лучше работать", - отметил он.

Однако, по словам главы госкомпании, в следующем году рассчитывать на помощь государства не стоит.

"Уверен, необходимо иметь возможность и государственной поддержки. Ведь оказание услуг коммерчески невыгодно", - передаёт его слова Интерфакс.

Ранее мы рассказали, что почтальоны начали принимать платежи за коммунальные услуги дома у клиентов. Каждому почтальону начали выдавать мобильные платежно-кассовые терминалы (МПКТ).