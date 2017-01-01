Тариф «Гигабит» от Good Line стал в три раза дешевле

Good Line сделал сверхбыстрый тариф «Гигабит» доступнее для жителей Кузбасса.

Если раньше подключение к «Гигабиту» стоило пять тысяч рублей, а абонентская плата составляла три тысячи рублей в месяц, то с сентября 2017 года подключение бесплатное, а абонентская плата составляет 1000 рублей в месяц. Согласно условиям тарифа, абонент получает доступ к внутренней сети «О-ГО» на скорости 1 Гбит/сек, а в интернет — на скорости 300 Мбит/сек.

А для любителей сверхскоростей и качественного телевидения Good Line запустил тариф «Мощный». В абонентскую плату 1300 рублей в месяц помимо 300 Мбит/сек в интернет и 1 Гбит/сек в «О-ГО» входит Кабельное телевидение и «Большое ТВ». ТВ-приставка на Android — в подарок.

Оставляйте заявку на подключение к сверхбыстрым тарифам на сайте Good line.