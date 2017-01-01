В Новокузнецке названы управляющие компании – «грязнули»

По информации специалистов Управления по защите населения и территории, некоторые дворы Новокузнецка буквально утопают в мусоре.

На этой неделе был проведён рейд по улицам Шункова, Грибоедова и Конева.

«Объектом пристального внимания в этот раз были площадки для сбора мусора и, как показал осмотр, не везде ситуация обстояла благоприятно.

Эти дворы находятся на обслуживании управляющих компаний «Астея», «ЖЭУ-2», «ЖЭУ-5», «ЖСК Алюминщик», «Первая управляющая», «КИС», «Губерния» и «Капитал строй», - уточнили в ведомстве.

Все выявленные нарушения сейчас находятся на контроле.