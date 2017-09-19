За выдуманного протеже Путина готов проголосовать каждый пятый россиянин

Эксперты «Левада-центра» провели опрос, чтобы узнать настроение граждан перед президентскими выборами. Оказалось, что каждый пятый россиянин готов проголосовать за выдуманного протеже Владимира Путина.

Социологи спрашивали о несуществующем кандидате в президенты России Андрея Семенова, которого якобы поддержал глава государства Владимир Путин. За него готовы отдать голос около 18% россиян, передают «Ведомости». При этом 15% из этого числа готовы поддержать Семенова даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

На вопрос-ловушку специалисты пошли, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике действующего президента.

В целом за Владимира Путина сейчас готовы проголосовать около 48% от всех опрошенных и 60% — от намеренных участвовать в грядущих выборах. Остальные кандидаты набрали в разы меньше - от 2 до 3% за Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР) и основателя ФБК Алексея Навального.

Ранее в СМИ появилась информация, что главным оппонентом Путина станет женщина. Монархическая партия на днях заявила, что в качестве кандидатуры предлагает выдвинуть депутата Госдумы Наталью Поклонскую.