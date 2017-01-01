В Россию активно возвращаются соотечественники

Только за 2017 год в Россию вернулось около 71, 4 тыс. соотечественников. В прошлом году таковых было 88 тыс. человек.

В раках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, вернулись 584,9 тыс. человек, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. Отметим, эта программа успешно действует с 2007 года.

В Россию за десять лет чаще всего переселялись соотечественники с Украины (38,8%) и Казахстана (20,6%), Узбекистана (12,1%), Молдавии (8,5%), Армении (7,2%), Таджикистана (5,8%) и Киргизии (2,9%).

Ранее эксперты проанализировали экономическое состояние страны и демографическую статистику, придя к выводу, что Россия теряет рост ВВП из-за сокращения населения.