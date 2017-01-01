Названа цена на обучение в частных школах Кузбасса

В Кузбассе работает всего четыре частные школы. По словам начальника Кузбассобрнадзора Ольги Лысых, эти учебные заведения наравне с муниципальными проходят государственную аттестацию и аккредитуют учебные программы.

Разброс цен в частных школах приличный – от 1,2 тыс. до 20 тыс. рублей, расходы на питание детей идут отдельно.

Чаще всего такие заведения позиционируют себя как "школы полного дня". Ещё один плюс – в классах учится не больше 15 человек, поэтому образование идёт индивидуальное.

В Кузбассобрнадзоре отмечают, что в показателях по результатам ЕГЭ частные школы идут на среднеобластном уровне, передаёт Вести-Кузбасс.

Напомним, в Новокузнецке уже работает частная школа для учеников младшего звена. Там за обучение придётся отдать более 50 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Кемерове, цена обучения в частной "началке" 14 тыс. рублей в месяц. Но здесь дополнительно оплачивается питание (2 тыс. рублей в месяц). При поступлении родителям придется сделать вступительный взнос (около 100 тыс. рублей).