В Кузбассе распространили штормовое предупреждение

По информации ЕДДС, в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются усиление ветра, похолодание, а ночью заморозки.
В связи с этим специалисты обращаются к кузбассовцам с просьбой быть осторожнее и без особой необходимости не выходить на улицу.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
21.09
+3,+8
+9,+14
Южный
Ночью 3-8, порывы до 13, днем 7-12, порывы до 18
Облачно, дожди. Ночью и утром местами туман
22.09
+2,+7
Похолодание +7,+12
Северо-западный
Ночью 7-12, местами порывы до 23, днем 5-10, местами порывы до 18
Ночью дожди, местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные дожди
23.09
-2, +3
+3,+8
Северный
4-9, местами порывы до 14
В отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом
О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г. Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.
novokuznetsk.su
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