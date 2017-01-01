В Кузбассе распространили штормовое предупреждение

По информации ЕДДС, в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются усиление ветра, похолодание, а ночью заморозки.

В связи с этим специалисты обращаются к кузбассовцам с просьбой быть осторожнее и без особой необходимости не выходить на улицу.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 21.09 +3,+8 +9,+14 Южный Ночью 3-8, порывы до 13, днем 7-12, порывы до 18 Облачно, дожди. Ночью и утром местами туман 22.09 +2,+7 Похолодание +7,+12 Северо-западный Ночью 7-12, местами порывы до 23, днем 5-10, местами порывы до 18 Ночью дожди, местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные дожди 23.09 -2, +3 +3,+8 Северный 4-9, местами порывы до 14 В отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом

О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г. Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.