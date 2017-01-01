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Новость от 20 Сентября 2017

В Кузбассе распространили штормовое предупреждение

По информации ЕДДС, в ближайшие дни на территории Кемеровской области ожидаются усиление ветра, похолодание, а ночью заморозки.

В связи с этим специалисты обращаются к кузбассовцам с просьбой быть осторожнее и без особой необходимости не выходить на улицу.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

21.09

+3,+8

+9,+14

Южный

Ночью 3-8, порывы до 13, днем 7-12, порывы до 18

Облачно, дожди. Ночью и утром местами туман

22.09

+2,+7

Похолодание +7,+12

Северо-западный

Ночью 7-12, местами порывы до 23, днем 5-10, местами порывы до 18

Ночью дожди, местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные дожди

23.09

-2, +3

+3,+8

Северный

4-9, местами порывы до 14

В отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом

О происшествиях на территории города, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС г. Новокузнецка по телефонам: 32-15-15, 32-16-16.

novokuznetsk.su

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