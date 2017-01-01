Для пьяниц стоимость ОСАГО хотят повысить в пять раз

Замминистра Минфина Алексей Моисеев предлагает ввести пятикратный коэффициент для ОСАГО за пьяную езду. Об этом он заявил в эфире «Россия 1», передаёт газета Коммерсант.

При этом он думает ввести повышающий коэффициент стоимости ОСАГО для лихачей, которые любят превышать скорость и выскакивать на полосу встречного движения.

«Нужно вводить повышающий коэффициент ОСАГО не только за пьяную езду, но и за превышение скорости больше, чем на 60 км/ч и выезд или движение на встречной полосе», - считает он.

Ранее мы рассказали, что к закону об ОСАГО разработаны новые правила.