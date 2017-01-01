Замгубернатора: Рост зарплат и новая система оплаты труда у медиков – разные вещи

Замгубернатора по здравоохранению Валерий Цой заявил, что предстоящее повышение зарплат и изменённая система оплаты труда — разные вещи, которые по датам совпадают, пишет ВашГород.ру.

С 1 октября у медиков будет новая система оплаты труда, переход на которую совпал с реализацией требования губернатора повысить зарплату в сфере здравоохранения.

«Повышение зарплаты и новая система оплаты труда — совершенно разные истории, они никоим образом не пересекаются», — заявил накануне на совещании с руководителями медучреждений Валерий Цой.

Как отметил замгубернатора, изменится структура зарплаты: гарантированный оклад вырастет за счёт уменьшения стимулирующих выплат.

Ранее Цой говорил следующее:

«Повышение заработной платы однозначно будет. С 1 октября зарплата будет повышена у врачей до 180 % от средней по экономике. До 90% у среднего медперсонала и у младшего персонала до 80%. Если говорить в цифрах, то это 51 тыс. у врачей, 25 тыс. у среднего и 20 тыс. у младшего персонала. Но вы сами должны понимать, что речь идёт о фонде оплаты труда. Фонд труда увеличивается, а руководство каждой больницы самостоятельно распределяют зарплаты»

С 1 октября вознаграждение врачей в среднем увеличится до 51 165 рублей, среднего персонала — до 25 582 рублей, младшего – до 22 740 рублей.

Повышение произойдёт за счёт двух источников финансирования — системы ОМС и регионального бюджета. Предполагается, что за заявленный объём работ организации получают деньги от системы ОМС, а бюджет Кузбасса уже выделил на зарплаты врачам почти миллиард рублей.

novokuznetsk.su

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