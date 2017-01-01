Уголь никому не нужен: Глава Минприроды назвал главный источник энергии в будущем

По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, в будущем главным источником энергии станет газ. Об этом он заявил, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщает газета Известия.

«По оценкам экспертов, доля ископаемого топлива сократится с 80% до 50% лишь 2050 году. При этом на нефть и газ будет приходиться 44% поставок источников энергии на мировой рынок (в настоящее время — 53%), а с 2034 года газ станет главным источником энергии», - рассказал министр.

Поэтому в России необходимо создать новые центры нефтегазодобычи, так как основные месторождения перешли в зрелую стадию освоения. Кроме этого нужно позаботится и освоением малых месторождений, а также с нетрадиционными источниками углеводородного сырья, считает он.

Напомним, уже не первый год экологи и мировое сообщество призывают отказаться от «угольной иглы». Несколько лет подряд цены на уголь падали из-за чего возник кризис в Кузбассе. Только в этом году ситуация немного стабилизировалась.