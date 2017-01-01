Японская и итальянская кухни спасают от осенней хандры

Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать — чего-нибудь вкусненького в испуганный осенью организм? Ведь известно, что для сибиряков это вообще первейший и, если честно, самый приятный способ борьбы с малоприятными погодными выкрутасами.

Тем более что «Токио Стрит» с пылу с жару приготовил для новокузнечан аппетитные и очень горячие сентябрьские скидки — 20% на все сеты и пиццу.

А выбрать есть из чего — только всевозможных сетов «Токио Стрит» готовит полтора десятка вариантов. Например, хосомаки с тунцом, шитаки, лососем, креветками и мидиями весом 515 граммов до конца сентября можно заказать за 392 рубля. А за 600 рублей — острые шанхай, динамит, амай, чакин икура, филадельфию, кинси и акари весом 815 граммов.Сетами «Токио Стрит» можно так наесться, что феечкам из детского стихотворения Маршака, умаслившимся булочками, и не снилось.

Пиццы в «Токио Стрит» ещё больше — причём на любой вкус. Есть на тонком итальянском тесте — более двух десятков видов. Например, «Маргарита» с томатным соусом, помидорами и моцареллой весом 460 граммов до конца сентября стоит 224 рубля. А «Прошуто» весом 500 граммов с ветчиной, шампиньонами, томатным соусом и моцареллой — 280 рублей.

Пиццы много не бывает! Ничуть не меньше разнообразно-вкусных вариантов «Токио Стрит» готовит и на пышном американском тесте. Например, «Болоньезе» с фаршем болоньезе, томатным соусом, красным и зелёным луком и моцареллой весит 713 граммов, а стоит 312 рублей. А «Деревенская» со свининой, беконом, томатным соусом, красным и репчатым луком, зеленью и моцареллой весом 730 граммов — 344 рубля.

Каждый заказ немедленно поступает на кухню «Токио Стрит» — как только клиент его озвучит и согласует. А доставка всех сетов и пиццы происходит сразу же после их приготовления. В общем, кто как может, спасайся от осенней хандры. Например, ешь, люби — и молись, чтобы сентябрь подольше не заканчивался!

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