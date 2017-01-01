В Кузбассе запущен завод по выращиванию форели

Накануне в Юрге заработал завод по выращиванию форели. Уникальное для Сибири предприятие будет за год поставлять около 1 тыс. тонн, в перспективе увеличение оборотов до 2,5 тыс. тонн в год.

Проект стоимостью 750 млн руб. реализовала «Сибирская инвестиционная группа».

По словам руководителя Росрыболовства Василия Соколова, у предприятия хорошие перспективы, за счёт больших объёмов производства ему легко будет выйти на рынок сбыта.

Ожидается, что рыба поступит в продажу уже в конце этого года, сообщает ВашГород.ру.