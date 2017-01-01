Новокузнечане через суд отстояли право на митинг в центре города против разрезов

Новокузнечане намерены сказать "НЕТ" новым разрезам. 24 сентября всех неравнодушных приглашают к 15:00 на площадь общественных мероприятий на митинг против разрезов.

Митинг организован инициативной группой "Федеральный гражданин".

Согласовать акцию было непросто, говорят организаторы, пришлось подавать на администрацию в суд.

Напомним, жители Новокузнецка встревожены намерением компании "Сибуголь" организовать новый разрез рядом с посёлком Апанас.