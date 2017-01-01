График движения пригородных поездов в Кузбассе изменится

В связи с окончанием летнего сезона пассажирских перевозок АО «Кузбасс-пригород» изменит с 1 октября график движения пригородных поездов на территории Томской и Кемеровской областей.

В частности, ежедневный электропоезд №6096/6095 Тайга – Томск-1 – Тайга будет курсировать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Также отменяется ряд пригородных электропоездов, назначенных на летний период на Кемеровском, Томском, Тайгинском и Новокузнецком направлениях.

На Кемеровском направлении отменяется движение поездов №6169/6170 и №6175/6176 Кемерово – Плотниково – Кемерово.

На Тайгинском и Томском направлениях отменяется движение поездов №6998/6997 Томск-2 – Асино – Томск-2; №6084 и №6090 Тайга – Томск-1, №6085 Томск-2 – Тайга, №6086 и №6092 Басандайка – Томск-2, а также №6089 и №6083 сообщением Томск-1 – Басандайка.

На Новокузнецком направлении отменяются пригородные поезда №6050/6049 Новокузнецк – Мундыбаш – Новокузнецк; №6904, №6905, №6906 Новокузнецк – Томусинская – Новокузнецк.

Со 2 октября отменяется движение поездов №6256/6255 и №6268/6267 Новокузнецк – Ерунаково и №6260/6259, №6270/6269 Ерунаково – Новокузнецк и пригородные поезда №6938/6937 и №6940/6939 Белово – Бочаты – Белово.

При этом на Новокузнецком направлении с 1 октября назначается курсирование пригородных поездов №6256 Новокузнецк – Полосухино (ежедневно) и №6905 Полосухино – Новокузнецк ежедневно, кроме выходных.

Компания «Кузбасс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании движения пригородных поездов.

Более подробную информацию о расписании электропоездов можно получить в кассах АО «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).