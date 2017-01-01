Новосибирская компания построит сквер Выпова в Новокузнецке за 50 млн рублей

Администрация Новокузнецка назвала генподрядчика строительства сквера Выпова.

Единственным желающим оказалась компания "Стройдоркомплекс" из Новосибирска. Работы должны завершиться к 20 ноября.

Максимальная стоимость контракта 49,8 млн рублей.

В техзадании указано, что для обустройства сквера подрядчик вырубит старые тополя, которые потом заменят на живую изгородь из кустарников и молодых деревьев.

В сквере появятся малые архитектурные формы - различные парковые диваны, также рабочие отремонтируют памятник 50-летию СССР. Здесь установят современные опоры освещения.