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Новость от 21 Сентября 2017

Новосибирская компания построит сквер Выпова в Новокузнецке за 50 млн рублей

Администрация Новокузнецка назвала генподрядчика строительства сквера Выпова.

Единственным желающим оказалась компания "Стройдоркомплекс" из Новосибирска. Работы должны завершиться к 20 ноября.

Максимальная стоимость контракта 49,8 млн рублей.

В техзадании указано, что для обустройства сквера подрядчик вырубит старые тополя, которые потом заменят на живую изгородь из кустарников и молодых деревьев.

В сквере появятся малые архитектурные формы - различные парковые диваны, также рабочие отремонтируют памятник 50-летию СССР. Здесь установят современные опоры освещения.

novokuznetsk.su

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