В Новокузнецке мошенники массово взламывают личные страницы в соцсетях

В редакцию SU поступают жалобы от жителей Новокузнецка. По их словам, мошенники взламывают личные страницы в соцсетях и от их имени пытаются занять деньги.

«В последнее время участились взломы страниц в соцсетях. Мошенники начинают просить денег взаймы. Многие помогают. Почему вы не проверяете информацию? Есть же телефоны. Сегодня таким образом со страницы моей супруги была рассылка на данную тему. И только человек пять из всех, кто догадался позвонить и узнать, что да как. А некоторые без всяких вопросов перевели деньги. Будьте бдительны! Если возникают сомнения, то лучше позвоните и проверьте», - призывает Артём.

Кроме этого горожане жалуются на шантаж. Злоумышленники взламывают личные страницы и находят интимные фотографии, а потом требуют денег у их владельцев деньги.

«Совсем недавно мою страничку ВКонтакте взломали. У меня в личных сообщениях было много личных фотографий, которые я посылала своему парню. Теперь меня шантажируют. Не знаю что делать», - пожаловалась горожанка Анна.

Напомним, шантаж в интернете подпадает под статью 163 УК РФ «Вымогательство», а также под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Поэтому если вы попались на «удочку» мошенников или вас кто-то шантажирует в сети – сразу обращайтесь в полицию.

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