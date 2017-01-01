Медведев готов ввести новый сбор

Уже с 2018 года цены на иномарки могут вырасти сразу на 15%. Это произойдёт, если введут утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом идею одобрил, но поручил Минэкономразвития и Минфину доработать проект для дальнейшего внесения в Госдуму, передаёт газета Ведомости.
Новый сбор принесёт в федеральный бюджет дополнительные 28 млрд руб.
В пояснительной записке уточняется, что общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 г. должны вырасти на 58,4 млрд руб. до 223,4 млрд, в 2019 г. – до 259,8 млрд, в 2020 г. – до 267,9 млрд руб. Помимо индексации эти цифры учитывают прогноз роста производства и импорта транспортных средств и введение с 2019 г. сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%.
novokuznetsk.su
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