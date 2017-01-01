Медведев готов ввести новый сбор

Уже с 2018 года цены на иномарки могут вырасти сразу на 15%. Это произойдёт, если введут утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом идею одобрил, но поручил Минэкономразвития и Минфину доработать проект для дальнейшего внесения в Госдуму, передаёт газета Ведомости.

Новый сбор принесёт в федеральный бюджет дополнительные 28 млрд руб.