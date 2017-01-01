В России исчезнет традиционный общественный транспорт

По прогнозам экспертов, уже через 15 лет традиционного транспорта не будет. Вместо этого в России сформируется рынок «Автомобиль как услуга» (а не как предмет владения), который станет доминирующим уже к 2030 году.

Такой прогноз сделали авторы концепции обновленной «дорожной карты» «Автонет 2.0», рассчитанной до 2035 года, передаёт газета Известия.

Уже через несколько лет эксперты ожидают настоящий бум совместного использования машин. С помощью компьютера или смартфона можно будет заказывать транспортную услугу в любом месте и в любое время, а необходимость в личном владении автомобилем отпадет.

Для развития этого рынка начнут быстро развиваться цифровые сервисы, которые сделают автотранспорт доступнее и удобнее для населения.

А пока россияне вынуждены пользоваться общественным транспортом. Напомним, в Новокузнецке совсем недавно частники повысили проезд за одну поездку до 20-22 рублей.