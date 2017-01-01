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Новость от 21 Сентября 2017

Департамент культуры: в Кузбассе "Матильду" покажут

В Новокузнецке и Кемерове покажут фильм Алексея Учителя "Матильда", сообщает "Кузбасскино".

Премьера фильма 26 октября.

В Новокузнецке кинолента выйдет в "Планете кино", "Полёте", "Парусе", "Чайке" и "Континенте".

Смогут посмотреть скандальный фильм в Белове, Междуреченске Прокопьевске и Юрге.

Показ пройдёт только в частных кинотеатрах, в муниципальных проката не будет.

В прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

novokuznetsk.su

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