Кузнецов рассказал, что привлечёт туристов в Новокузнецк

В Новокузнецке началась международная конференция учёных, изучающих творчество Фёдора Достоевского. Само мероприятие посвящено празднованию 400-летнего юбилея.

Ради этого в Новокузнецк приехали деятели культуры из разных уголоков России, Великобритании, Венгрии, Италии, Казахстана - всего около 500 человек.

Глава Новокузнецка отметил, что это самое главное событие 2017 года. Сергей Кузнецов подчеркнул, что творчество Фёдора Достоевского может стать тем самым якорем, который начнёт притягивать туристов в наш город.

«Действительно, творчество Достоевского может сделать Новокузнецк узнаваемым. Народ будет приезжать, приезжать и приезжать. Гости, которые посетили конференцию, уже отметили, что однозначно приедут ещё», - рассказал мэр в прямом эфире.

Сегодня, 21 сентября, конференция завершится. Гости посетят Новокузнецкий краеведческий и художественный музеи и институт повышения квалификации. В рамках конференции зачитают доклады по творчеству Достоевского и о его влиянии на развитие современной культуры.