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Новость от 21 Сентября 2017

Новокузнецк попал в список городов с самым дешёвым жильём в новостройках

Специалисты Domofond.ru подсчитали средние цены на квартиры в новостройках по итогам августа и сравнили их с аналогичным показателем прошлого года.

Традиционно самое дорогое жильё продаётся в Москве, Санкт-Петербурге, Балашихе и Сочи.

Новокузнецк попал в список городов с минимальной стоимостью квадратного метра в новостройках. Наш город расположился на 42 месте из 50 возможных. Отметим, за год цены значительно снизились, если в 2016-ом квадратный метр стоил более 40, 2 тыс. руб., то сейчас почти 38, 3 тыс. руб.

Ситуация в разы хуже в Саратове, Брянске и Магнитогорске.

10 городов с минимальной стоимостью кв. метра в новостройках

2016 г.

 

2017 г.

Город

Стоимость, руб / кв. м

Место в рейтинге

Динамика

Место в рейтинге

Стоимость, руб / кв. м

Город

 

Челябинск

41 547

41

-4

41

39 106

Рязань

Рязань

40 924

42

+1

42

38 297

Новокузнецк

Новокузнецк

40 225

43

+1

43

37 861

Ульяновск

Ульяновск

39 924

44

+1

44

37 751

Махачкала

Липецк

39 348

45

+6

45

37 457

Челябинск

Оренбург

38 729

46

0

46

36 628

Оренбург

Ставрополь

37 490

47

0

47

36 333

Ставрополь

Саратов

33 945

48

0

48

31 216

Саратов

Брянск

33 905

49

0

49

31 041

Брянск

Магнитогорск

31 907

50

0

50

28 714

Магнитогорск

novokuznetsk.su

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