Новокузнецк попал в список городов с самым дешёвым жильём в новостройках

Специалисты Domofond.ru подсчитали средние цены на квартиры в новостройках по итогам августа и сравнили их с аналогичным показателем прошлого года.
Традиционно самое дорогое жильё продаётся в Москве, Санкт-Петербурге, Балашихе и Сочи.
Новокузнецк попал в список городов с минимальной стоимостью квадратного метра в новостройках. Наш город расположился на 42 месте из 50 возможных. Отметим, за год цены значительно снизились, если в 2016-ом квадратный метр стоил более 40, 2 тыс. руб., то сейчас почти 38, 3 тыс. руб.
Ситуация в разы хуже в Саратове, Брянске и Магнитогорске.
10 городов с минимальной стоимостью кв. метра в новостройках
|
2016 г.
|
|
2017 г.
|
Город
|
Стоимость, руб / кв. м
|
Место в рейтинге
|
Динамика
|
Место в рейтинге
|
Стоимость, руб / кв. м
|
Город
|
|
Челябинск
|
41 547
|
41
|
-4
|
41
|
39 106
|
Рязань
|
Рязань
|
40 924
|
42
|
+1
|
42
|
38 297
|
Новокузнецк
|
Новокузнецк
|
40 225
|
43
|
+1
|
43
|
37 861
|
Ульяновск
|
Ульяновск
|
39 924
|
44
|
+1
|
44
|
37 751
|
Махачкала
|
Липецк
|
39 348
|
45
|
+6
|
45
|
37 457
|
Челябинск
|
Оренбург
|
38 729
|
46
|
0
|
46
|
36 628
|
Оренбург
|
Ставрополь
|
37 490
|
47
|
0
|
47
|
36 333
|
Ставрополь
|
Саратов
|
33 945
|
48
|
0
|
48
|
31 216
|
Саратов
|
Брянск
|
33 905
|
49
|
0
|
49
|
31 041
|
Брянск
|
Магнитогорск
|
31 907
|
50
|
0
|
50
|
28 714
|
Магнитогорск
novokuznetsk.su
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