Новокузнецк попал в список городов с самым дешёвым жильём в новостройках

Специалисты Domofond.ru подсчитали средние цены на квартиры в новостройках по итогам августа и сравнили их с аналогичным показателем прошлого года.

Традиционно самое дорогое жильё продаётся в Москве, Санкт-Петербурге, Балашихе и Сочи.

Новокузнецк попал в список городов с минимальной стоимостью квадратного метра в новостройках. Наш город расположился на 42 месте из 50 возможных. Отметим, за год цены значительно снизились, если в 2016-ом квадратный метр стоил более 40, 2 тыс. руб., то сейчас почти 38, 3 тыс. руб.

Ситуация в разы хуже в Саратове, Брянске и Магнитогорске.