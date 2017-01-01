В Госдуме предложили вернуть штраф для шумных россиян

Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров выступили с инициативой вернуть штрафы за шум ночью.
Авторы предложения отмечают, что после реформы МВД полиция стала полностью федеральной структурой, поэтому теперь она не может пресекать предусмотренные регионом административные правонарушения, к числу которых относится и шум в ночное время.
Теперь россияне никак не могут повлиять на своих шумных соседей, разве только написать жалобу в региональную управу. Но доказать факт правонарушения почти невозможно, передаёт RT.
Чтобы вернуть штрафы для шумных россиян нужно внести поправки к статье 17 ЖК РФ, отмечают эксперты.
Предлагается установить первичный штраф в размере 500-1000 рублей, а при повторных жалобах увеличить его 30 тыс. рублей.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что нужно ввести штраф для родителей, отказавшихся своему ребёнку поставить прививку от гриппа.
novokuznetsk.su
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