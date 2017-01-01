В Госдуме предложили вернуть штраф для шумных россиян

Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров выступили с инициативой вернуть штрафы за шум ночью.

Авторы предложения отмечают, что после реформы МВД полиция стала полностью федеральной структурой, поэтому теперь она не может пресекать предусмотренные регионом административные правонарушения, к числу которых относится и шум в ночное время.

Теперь россияне никак не могут повлиять на своих шумных соседей, разве только написать жалобу в региональную управу. Но доказать факт правонарушения почти невозможно, передаёт RT.

Чтобы вернуть штрафы для шумных россиян нужно внести поправки к статье 17 ЖК РФ, отмечают эксперты.

Предлагается установить первичный штраф в размере 500-1000 рублей, а при повторных жалобах увеличить его 30 тыс. рублей.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что нужно ввести штраф для родителей, отказавшихся своему ребёнку поставить прививку от гриппа.