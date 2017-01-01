На ремонт Бызовского шоссе нет денег

Сегодня утром, 21 сентября, глава Новокузнецка в прямом эфире рассказал о ремонте Бызовского шоссе.

«Делается проект с широкой дорогой, где должны быть опоры с освещением по двум сторонам. Там должны быть предусмотрены пешеходные переходы и остановочные платформы. И эту дорогу в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» мы не сделаем. Это совсем другой уровень цифр. И я вам честно признаюсь, сейчас у нас нет таких средств финансирования. Мы сейчас шоссе поддерживаем в рабочем состоянии. В идеале эта магистраль должна быть освещена, иметь островки безопасности для пешеходов, водоотведение, иметь хорошую ливневую канализацию. Мы ищем целевые программы, чтобы найти средства. У нас 300-450 млн нет. Такая же история с проспектом Металлургов. Я один не вытяну, буду просить Амана Тулеева помочь мне», - рассказал Сергей Кузнецов.