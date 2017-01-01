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Новость от 22 Сентября 2017

Кузбасские синоптики рассказали, когда пойдёт первый снег

По информации Кемеровского Гидрометцентра, в ближайшие дни возможны заморозки и первый снег.

До конца недели днём ожидается не выше ,+12°С, а ночью воздух остынет до  -4°С.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

 

 

 

 

 

 

22.09

+2,+7

+7,+12, похолодание

Северо-западный

Ночью 7-12, местами порывы 16-21,

днем 5-10, местами порывы 12-17

Облачно, дожди, ночью местами по югу сильные дожди, грозы

23.09

-2,+3

Дальнейшее похолодание +3,+8

Северный

4-9, местами порывы до 14

В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

24.09

-4,+1

0,+5

Северный

3-8, местами порывы до 13

В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

novokuznetsk.su

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