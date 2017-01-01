Кузбасские синоптики рассказали, когда пойдёт первый снег

По информации Кемеровского Гидрометцентра, в ближайшие дни возможны заморозки и первый снег.
До конца недели днём ожидается не выше ,+12°С, а ночью воздух остынет до -4°С.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
22.09
+2,+7
+7,+12, похолодание
Северо-западный
Ночью 7-12, местами порывы 16-21,
днем 5-10, местами порывы 12-17
Облачно, дожди, ночью местами по югу сильные дожди, грозы
23.09
-2,+3
Дальнейшее похолодание +3,+8
Северный
4-9, местами порывы до 14
В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
24.09
-4,+1
0,+5
Северный
3-8, местами порывы до 13
В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега
novokuznetsk.su
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