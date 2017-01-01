Кузбасские синоптики рассказали, когда пойдёт первый снег

По информации Кемеровского Гидрометцентра, в ближайшие дни возможны заморозки и первый снег.

До конца недели днём ожидается не выше ,+12°С, а ночью воздух остынет до -4°С.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 22.09 +2,+7 +7,+12, похолодание Северо-западный Ночью 7-12, местами порывы 16-21, днем 5-10, местами порывы 12-17 Облачно, дожди, ночью местами по югу сильные дожди, грозы 23.09 -2,+3 Дальнейшее похолодание +3,+8 Северный 4-9, местами порывы до 14 В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега 24.09 -4,+1 0,+5 Северный 3-8, местами порывы до 13 В отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега