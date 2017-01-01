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Новость от 21 Сентября 2017

Шахтёров оштрафовали после обращения к Путину

Инцидент произошёл в ростовском городе Гуково. Шахтёры вышли на улицу с плакатами и потребовали выдать им зарплату.

Они 15 сентября вышли на улицу с плакатами «Прокуратура, помоги вернуть 68 млн руб. шахтёрам» и «Президент, спаси шахтёров», но их быстро задержали сотрудники полиции. По словам самих шахтёров, их допрашивали больше пяти часов.  

«Нас бесцеремонно допрашивали без адвокатов сотрудники Центра по противодействию экстремизму, с помощью угроз заставляли подписывать документы», - передаёт их слова газета РБК.

В итоге всем активистам выписали штраф – от 10 до 20 тыс. руб. Издание отмечает, что шахтёры устроили одиночные пикеты на расстоянии в 300 м друг от друга, которые не требуют согласования.

Ранее мы рассказали, что глава Новокузнецка участвовал в незаконном полёте.

novokuznetsk.su

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