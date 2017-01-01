Что делать со старой теплицей?

Все садоводы знают, что главное капитальное вложение в будущий урожай – правильная теплица. В хорошую – это усиленный каркас и высококачественный поликарбонат – приходится вкладываться в районе 30 тысяч. Более дешёвые могут не выдержать проверку на прочность, которую устраивают наши ветра, град и снег. А плёночное покрытие – это самый дешёвый вариант – служит всего один сезон. Однако новокузнецкая компания «ОСТ» разработала и уже давно производит действительно достойный продукт, соединяющий все преимущества полиэтиленовой плёнки и сотового поликарбоната. Это армированные чехлы для теплиц, чьи качественные характеристики были доведены до высокого уровня. Причём цена изделия стандартных размеров составляет 6,5 тысячи рублей.

Оригинальный армированный чехол от компании «ОСТ» по своим характеристикам соответствует хорошему поликарбонату высокой плотности. Встроенный в плёнку армированный слой – это сетка с ячейками – значительно повышает её прочность. Она не растягивается и не расползается от повреждений. Такое покрытие стойко переносит любые морозы – вплоть до 50-градусных. Так что при желании свою теплицу можно не разбирать на зиму и даже эксплуатировать. А летом этот материал отлично пропускает солнечный свет.

Он не меняет своих характеристик круглогодично – не трескается при «минусе», не ломается под снежной шапкой. Имеет гарантию от разработчика и производителя – новокузнецкой компании «ОСТ» – в течение трёх лет. Однако при нормальной эксплуатации данный армированный чехол служит не менее пяти лет.

Но, конечно, это не танковая броня – его может повредить, например, упавшая с дерева крупная ветка. Однако этот материал – в отличие от плёнки и поликарбоната – нетрудно восстановить самостоятельно или отремонтировать в компании, которая его разработала. И даже не надо покупать новый чехол – не то что новую теплицу. Так что срок эксплуатации оригинальных изделий от компании «ОСТ» увеличивается ещё больше.

Ещё одно преимущество – большое удобство. В этих армированных чехлах можно сделать любое количество форточек и дверей – причём в любых местах, где хочется и надо. И никаких дополнительных затрат – двери делаются на молнии, а окна на липучках. Это, кстати, обеспечивает хорошую герметичность и теплоизоляцию теплицы. Монтаж тоже не требует вложений – с ним может справиться каждый мужчина. Изделие просто надевается на каркас, после чего фиксируется у основания металлическими трубами, канатными веревками, хомутами и т.п.

Если теплица изготовлена из пластиковых труб, то чехол можно зафиксировать с помощью специальных зажимов, установив их по всему каркасу. А для дополнительной защиты от ветра поверх покрытия можно натянуть сетку или шпагат. Причём вес оригинального армированного чехла от компании «ОСТ» размером 6х3х2 составляет не более 12 кило, так что тратиться на услуги грузовых такси и грузчиков также не придётся. Такое изделие легко перевезти в багажнике своей машины. Оно занимает мало места, так что на зиму его легко спрятать в обычную кладовку.

Все чехлы можно приобрести отдельно. Новокузнецкая компания «ОСТ» изготавливает их на заказ – причём любых размеров, которые соответствуют уже имеющемуся каркасу. Если он в порядке, а надо поменять только покрытие, то таким образом можно хорошо сэкономить, получив в итоге «новенькую теплицу» за 6,5 тысячи рублей. Если же и каркас нуждается в замене, то его тоже можно заказать в компании «ОСТ» – в комплекте с армированным чехлом.

Монтаж такого каркаса доступен даже неопытному человеку, так что не нужно оплачивать услуги монтажников. И цена доступная. Если крепкий усиленный каркас стоит порядка 15-18 тысяч, а хороший сотовый поликарбонат 11-12, то стоимость разработанных компанией «ОСТ» теплиц с такими же характеристиками и размерами 6х3х2 составляет 16-17 тысяч рублей.

Ещё одна полезная разработка новокузнецкой компании помогает существенно сэкономить всем, у кого, как это часто бывает, от снега проломился поликарбонат, а торцы остались целыми. Служить они могут ещё долго, так что вдвойне обидно тратить деньги на новую теплицу. Достаточно заказать в компании «ОСТ» специальный полог – он, кстати, очень прост и в монтаже, и в демонтаже. Цена изделия размером 4х6 равна 3,7 тысячи рублей.

Каждый выбирает, что ему больше подходит. Кто-то меняет плёнку, кто-то – крышу, не выдержавшую зимних снегопадов. А кто-то просто надевает на свою теплицу армированный чехол – и экономит собственные усилия и деньги. Естественно, у такой интересной разработки в нашем городе уже появились «кальки» – правда, они уступают оригиналу в качестве. Компания «ОСТ» дорожит своей наработанной годами репутацией и принципиально не идёт на изготовление низкокачественных изделий.

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