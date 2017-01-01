Когда нужна солнечная электростанция?

Развеиваем заблуждения

«В Кузбассе это не работает», «А как же зимой?» «У нас же холодно и солнца мало». Это самые распространенные заблуждения новокузнечан, связанные с эффективностью работы солнечных электростанций в Кемеровской области.

На сегодняшний день эти технологии успешно применяются даже в условиях Крайнего Севера. Уровень инсоляции для Кузбасса лишь на 10-15% ниже, чем в Краснодаре. И достигается он как раз за счет ясных морозных солнечных дней. Ведь солнечным модулям не страшен никакой мороз. Им не нужно тепло, только солнечный свет.

Вопреки расхожему мнению, даже в пасмурный день солнечная электростанция будет работать, хоть и с меньшей эффективностью. При сильной облачности она сможет выдать до 40% от её мощности.

В каких случаях без солнечной электростанции не обойтись?

Электроэнергии на вашем участке нет и стоимость её проведения настолько высокая, что можно на эту сумму новый дом купить со всеми удобствами. Дизель/бензо генератор слишком много “кушает” топлива. А запахи и шум от него такие, что всё зверьё в ближайшем лесу разбежалось и пчёлы с пасеки улетели. В этом случае профессионально подобранная солнечная электростанция — единственно верное решение для комфорта и уюта в Вашем доме.

Электроэнергия есть, но в недостаточном объеме. Выделенных мощностей попросту не хватает на все Ваши нужды. А дополнительные мощности подключить невозможно или очень дорого.

Электроэнергия в доме или коттедже есть, но её стоимость выше 4,5 — 5 рублей за 1 кВт. Отопление тоже от электричества. Например, электрические теплые полы, инфракрасные обогреватели и т.п.. В данной ситуации целесообразно будет установить гибридную солнечную либо солнечно-ветровую станцию. И в том, и в другом случае — коммутация с сетью.

Другие решения.

Во всех остальных случаях можно найти другой выход из положения. Допустим, если часто происходят отключения электроэнергии, устанавливаем источник бесперебойного питания и запитываем самое необходимое электрооборудование. Чаще всего это — циркуляционные насосы системы отопления и автоматика котла.

При некачественном напряжении нужен стабилизатор напряжения, который надежно защитит от скачков и перепадов в электросетях.

В настоящее время на рынке представлены три основных типа солнечных модулей: монокристаллические, поликристаллические и из микроморфного кремния. Сказать однозначно, какие из них хуже, а какие лучше, невозможно. Всё зависит от конкретной солнечной станции: её мощности, расположения оборудования, задач, которые она будет решать. Можно с уверенностью утверждать лишь одно: чем мощнее будет станция, тем выгоднее становятся именно микроморфные модули — и по эффективности своей, и по стоимости. В условиях Кузбасса они показывают отличные результаты.

Для небольших по мощности станций самый простой и экономичный выбор – поликристаллические солнечные модули. Есть свои “плюсы” и у монокристаллов. У них выше КПД.

Подробную информацию обо всех упомянутых выше решениях ищите на сайтах компаний «Автономные Системы ЭнергоСнабжения» и «Экодом-Кузбасс».

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