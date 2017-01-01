Нас никто не услышал: новокузнечане против стройки во дворе

На улице Орджоникидзе городские власти планируют построить семиэтажный дом, да вот только жильцы соседней уже существующей многоэтажки выступают против. И так, говорят, нет ни детского городка, ни парковки, а теперь вообще житья не будет.

Жильцам девятиэтажки на улице Орджоникидзе, 26 посчастливилось с соседями — в пристройке сауна, рядом стройка временного изолятора идёт, а тут ещё власти собрались строить жилой дом на пустыре между их домом и автоцентром «Шкода».

«Мы сразу были против, как только узнали. Начали собирать подписи — у нас 150 квартир в доме — и все высказались против строительства. Но власть нас не слышит. Во дворе детишкам даже поиграть негде. Предлагаем, давайте деревца посадим, скверик небольшой сделаем. Ну посмотрите сами, куда здесь строить жилой дом?» — рассказывает жительница первого подъезда Ольга Александровна.

Как рассказал замглавы Новокузнецка Виталий Солоненко «10 каналу», по градостроительной документации этот участок предназначен для жилищного строительства, и здесь власти намерены построить семиэтажный дом.

«Ранее там планировалось строительство многоэтажного офисного центра. Но затем мы от этих планов отказались в пользу благоустройства под другим назначением. И это безусловно будет лучше, чем этот пустырь в центре города у нас будет на долгие годы. Поэтому, когда жилая застройка сформируется, переживать не надо, будет комфортная возможность для проживания и времяпровождения. На этой территории появятся и детские площадки и парковочные места, которыми смогут воспользоваться и жители соседнего дома», — заявил чиновник.

Власти провели общественные слушания и пригласили жителей, которые смогли заявить о своей позиции. Но в протоколе слушаний говорится, что никто не возражает против возведения этого дома.

«Нас просто не заметили и не услышали. Но мы этого так не оставим и будем бороться за своё благополучие», — сообщила жительница дома по Орджоникидзе, 26 Ольга Александровна.

novokuznetsk.su

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