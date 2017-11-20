Аферисты в Сети: Пенсионный фонд рассказал о новой схеме мошенничества

Пенсионный фонд России предупреждает: в интернете появились мошенники.

Пользователям на специальных сайтах предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». Для этого нужно ввести свои паспортные данные или номер СНИЛС, пишет «Российская газета».

После того, как человек ввёл требуемую информацию, он видит сообщение, что ему, якобы, положены выплаты. Речь идёт о сумме 100 тысяч рублей. Затем пользователю предлагают оплатить доступ к базам данных частных страховщиков. Взамен мошенники обещают моментальный перевод средств на счёт клиента.

Между тем, Пенсионный фонд призывает россиян не вводить их на незнакомых сайтах, поскольку к ним могут получить доступ посторонние люди и распорядиться ими по своему усмотрению. Во-вторых, не переводить деньги мошенникам.

Отмечается, что достоверная информация о положенных пенсионных выплатах есть только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.