Нецелесообразно: Прокуратура проверит траты Кемерова на охрану митингов

Кемеровское отделение партии «Яблоко» заподозрило власти областной столицы в намерении нецелевого использования бюджетных средств и направило в Генпрокуратуру запрос о проверке муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма.

По мнению яблочников, власти Кемерова намерены потратить бюджетные деньги для привлечения ЧОПов к охране митингов.

Программа утверждена мэрией ещё в июле, пишет «Тайга.инфо».

Активисты предлагают обратить внимание на 96 млн рублей, запланированные на привлечение ЧОПов для охраны массовых мероприятий, и 42 млн рублей, которые планируется потратить на организацию охраны и антитеррористической защищенности учреждений образования.

Всего за три года мэрия Кемерова намерена потратить по этой программе 151,2 млн рублей. Городской бюджет потратит около 149 млн, остальное — региональные власти и бизнес. Чтобы бороться с терроризмом и экстремизмом, нужно вести «мониторинг политических, религиозных и общественных организаций», говорилось в постановлении мэра Ильи Середюка. Власти планируют противостоять «призывам деструктивно настроенных элементов к участию в несанкционированных акциях гражданского неповиновения» и других незаконным массовых мероприятиях с помощью «информирования общественности о деятельности органов власти».

По мнению главы местного отделения «Яблока» Евгения Артемьева, траты на привлечение ЧОПов и на «агитацию против участия молодежи в протестных акциях» не являются «целесообразными» и свидетельствуют о «коррупции».

«За сохранение своей лицензии частные охранные предприятия выходят на охрану митингов бесплатно. Митинги оппозиционных партий и движений на окраине города собирают в нашем городе не более 50 человек и с охраной этих митингов спокойно справляются государственные силовые структуры (кроме митинга с Навальным 5 ноября, больше встреч с Навальным не ожидается)», — рассказал изданию Артемьев.

«Яблоко» отправило обращения не только в Генпрокуратуру, но и в Счетную палату РФ, а также в региональное управление ФАС.

novokuznetsk.su

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