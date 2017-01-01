Бедность. Не порог: Реальные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в октябре 2017 года снизились на 1,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года.

Реальные доходы жителей нашей страны сокращаются четвёртый год подряд. В 2016 году они упали на 5,9 процента в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2 процента, в 2014 году — на 0,7 процента. Об этом с ссылкой на Росстат сообщает «Интерфакс».

При этом средняя заработная плата в октябре 2017 года составила 38 тысяч 275 рублей. По сравнению с октябрём прошлого года она увеличилась, по оценкам Росстата, на 7,1 процента.