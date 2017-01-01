Никаких пересадок: Новокузнечанам будет проще добраться до Владивостока

Жители Новокузнецка смогут без пересадок доехать до Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска и Владивостока.

С 10 декабря Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») запускает беспересадочные вагоны по маршрутам Новокузнецк – Владивосток.

Из Новокузнецка они будут отправляться по чётным дням в 13.01 (по московскому времени) в составе поезда №609И Новокузнецк – Томск. На станции Тайга-1 вагоны будут входить в состав поезда №8 Новосибирск – Владивосток, сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Кроме того, беспересадочные вагоны пустят по маршруту Томск — Владивосток. Из Томска они будут отправляться по чётным дням в 20.29 (по московскому времени) в составе поезда №391 Томск – Лениногорск. На станции Тайга-1 их будут включать в состав поезда №8 Новосибирск – Владивосток.

Из Владивостока вагоны будут курсировать по нечётным дням, начиная с 15 декабря в составе поезда №7 Владивосток – Новосибирск. На станции Тайга их будут отцеплять от основного состава и отправлять с поездами №392 в Томск, 609Н – в Новокузнецк.

Купить билеты на маршрут Новокузнецк – Владивосток – Новокузнецк можно за 60 суток до отправления, а на маршрут Томск – Владивосток – Томск — не ранее чем за 45 суток до отправления. На маршрутах будут работать купейные и плацкартные вагоны.

Узнать расписание движения поездов и стоимость билетов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону горячей линии 8 (800) 775-00-00.