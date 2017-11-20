Плата за воздух: В Крыму определились с размером курортного сбора

Курортный сбор в регионах Крыма планируется взымать с 1 мая по 30 сентября.

В остальной период туристам не придётся платить новый курортный налог. Такие нормы содержатся в законопроекте о введении курортного сбора в Крыму. Документ рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк, передаёт РИА Новости.

По его словам, в законопроекте предлагается установить курортный сбор в размере 10 рублей за сутки проживания. Эксперимент продлится с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. В нём будут участвовать семь регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин подписал закон о курортном сборе в четырёх регионах страны — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Собранные деньги планируется направлять на развитие отечественной курортной инфраструктуры.