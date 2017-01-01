Спасти «Терсинку»: Роспотребнадзор запретил разведку угля на Терсинском месторождении

Предприятия, которые вели разведку угля в Новокузнецком районе в санитарной зоне скважины минеральной воды «Терсинка», получили предостережение от Роспотребнадзора.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», геологическая компания определяла залегание угольных пластов на участках Макарьевский Северный и Южный. Теперь геологи должны сообщить об исполнении предостережения до 29 декабря 2017 года.

Участок «Макарьевский Северный» достался компании «Новомакт» за 642 млн рублей.