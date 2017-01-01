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Новость от 21 Ноября 2017

Спасти «Терсинку»: Роспотребнадзор запретил разведку угля на Терсинском месторождении

Предприятия, которые вели разведку угля в Новокузнецком районе в санитарной зоне скважины минеральной воды «Терсинка», получили предостережение от Роспотребнадзора.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», геологическая компания определяла залегание угольных пластов на участках Макарьевский Северный и Южный. Теперь геологи должны сообщить об исполнении предостережения до 29 декабря 2017 года.

Участок «Макарьевский Северный» достался компании «Новомакт» за 642 млн рублей.

novokuznetsk.su

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