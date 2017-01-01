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Новость от 21 Ноября 2017

Федералы пришли: В Новокузнецке открылся магазин «Галамарт»

В Новокузнецке распахнул свои двери магазин постоянных распродаж «Галамарт».

Он расположился в ТРЦ «Планета». Площадь торгового помещения составила 311 квадратных метров.

Покупателей ждут более 7 000 наименований товаров, доступные цены и постоянные выгодные акции. Магазин находится на втором уровне «Планеты» рядом с магазином Reebok, сообщает advis.ru.

25-го ноября новокузнечан приглашают на праздник в честь открытия «Галамарта». Гостям обещают конкурсы, гарантированные призы и подарки, различные акции.  

Для справки:

«Галамарт» – федеральная розничная сеть, включающая в себя более 180 магазинов по всей России: от Санкт-Петербурга и Минска до Новосибирска и Красноярска.

novokuznetsk.su

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