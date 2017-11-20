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Новость от 21 Ноября 2017

Без очереди: В России будет проще получить полис ОМС и записаться к врачу

Вызвать врача на дом, записаться на приём к специалисту, получить полис обязательного медицинского страхования можно будет через портал госуслуг.

Соответствующее распоряжение правительства вступит в силу 1 января 2018 года, сообщает РИА Новости.

Также через портал госуслуг россияне смогут узнать информацию о страховой организации, об оказании медицинской помощи и её стоимости в рамках страхового полиса, о прикреплении к медицинской организации.

novokuznetsk.su

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